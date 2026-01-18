MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Suriye Açıklaması Ve Yol Haritası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’deki son gelişmelere dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. SDG’nin terör örgütü olduğunu dile getiren Bahçeli, “Suriye’de Kürtler başka, SDG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir.” ifadelerini kullandı.

ŞAM YÖNETİMİNE YOL HARİTASI SUNULDU

Bahçeli, Şam yönetimi için hazırlanmış 8 maddeden oluşan bir yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Bahçeli, “Suriye’de SDG’nin, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde fiilî kontrol alanları oluşturması, yeniden inşa ve istikrar sürecinin önündeki en temel engellerden biri hâline gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Ahmed el-Şara yönetimindeki yeni Suriye yönetiminin, parçalı yapıyı sona erdirmek ve merkezi devlet otoritesini yeniden tesis etmek konusunda kararlı adımlar attığını belirtti. SDG ile varılan 10 Mart 2025 tarihli mutabakatın, örgütün silahlı varlığının sona erdirilmesine dair önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ancak yaklaşık on aydır, SDG’nin bu mutabakatın ruhuna uygun bir tutum sergilmediğini ve süreci oyaladığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DESTEK ROLÜ

Bahçeli, Türkiye’nin Suriye’nin üniter yapısına verdiği destekle, merkezi hükümetin tutumunu güçlendirdiğini de sözlerine ekledi. SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin, merkezi hükümetin çağrısına olumlu yanıt vermediğini, ancak Şara yönetiminin siyasi birlik ve sınır bütünlüğü konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi. Türkiye’nin bu noktada Suriye’nin üniter yapısının korunması gerektiği konusunda sürekli ifade ettiği görüşlerin, SDG karşısında Şam yönetimine cesaret verdiğini belirtti.

ASKERİ HAREKETLİLİK VE SONUÇLARI

Bunun yanı sıra, 2025 sonlarına doğru Halep’te SDG’ye yönelik operasyonların başlatıldığını ve sonuç olarak bölgenin SDG unsurlarından arındırıldığını aktardı. Suriye ordusunun ilerlemeleri ile birlikte Halep’in doğusuna doğru harekete geçildiğini ve Deyr Hafir’den Meskene’ye kadar birçok bölgenin kontrol altına alındığını da belirtti. Suriye ordusu, 17 Ocak’ta bölgede askeri kapalı bölge ilan ettiğini duyururken, bölgedeki sivilleri PKK terör milislerinden uzak durmaları için uyardı. Bahçeli, Suriye ordusunun sahada sağlam bir üstünlük kurarak, SDG’nin gücünü sorgulattığını belirtti.

YEREL UNSURLARIN TAVRI VE DEĞİŞİM

SDG’nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan birçok Kürt ve Arap aşiretinin, SDG’nin varlığından rahatsız olduğunu, Şam yönetimini tercih ettiklerini ve Suriye ordusuyla olası bir çatışma anında Şam tarafında yer alacaklarını ifade etti. Bahçeli, 17 ve 18 Ocak’ta Suriye’ye destek için birçok aşiret üyelerinin, merkezi yönetimin yanında olduklarını ilan ettiklerini belirtti.

SDG, TEMELSİZ İDDİALARLA ÇATILAŞIYOR

Bahçeli, “Doğru olan da budur, zira Suriye’de Kürtler başka SDG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir.” şeklinde konuştu. Bu durumun, SDG’nin çoğunluğu Araplardan oluşan coğrafyayı silah zoruyla kontrol altında tutamayacağını gösterdiğini vurgulayarak, yerel unsurların işbirliğiyle SDG’nin şansının kalmadığını ifade etti.

SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SDG’nin şu anda üç ana seçeneği olduğunu belirtirken, bunların merkezi hükümetle bütünleşmeyi kabul ederek silahlı ve siyasi iddialarından geri adım atmak, mevcut statükoyu sürdürme çabasına girmek ya da dış aktörlerden destek arayarak zaman kazanmaya çalışmak olduğunu açıkladı.

10 MART MUTABAKATININ ÖNEMİ

Aynı zamanda, mevcut bölgesel gelişmelerin, SDG/PKK’nın gerçekten güçlü olmadığını ve merkezi devlet otoritesi karşısında zor durumda kaldığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Suriye’nin birlik ve bütünlüğü için 10 Mart mutabakatının gerekliliklerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YENİLENME İHTİYACI

Suriye ordusunun, yeniden yapılanmasının önemine vurgu yapan Bahçeli, YPG/SDG ve benzeri oluşumların derhal kapatılması gerektiğini belirterek, yerel unsurların da bu sürecin içine entegre edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ŞARA’YA YÖNELİK DESTEK

Şara’nın Kürt dili ve kültürü konusundaki açıklamaları ve yayınladığı kararname ile Suriyeli Kürtlerin, Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu kararname, Suriye hükümetinin üniter yapısını koruyarak terör örgütlerinin kontrol alanlarını bertaraf etme kararlılığını gösterdi.

SEKİZ MADDELİ YOL HARİTASI BELİRTİLDİ

Bahçeli, SDG’nin durumunu göz önünde bulundurarak 8 maddelik yol haritasını açıkladı:

1. 10 Mart 2025 mutabakatının ve SDG’nin tamamen feshedilmesi,

2. Federasyon ve özerklik tartışmalarının sonlandırılması,

3. Yeni, kapsayıcı bir anayasanın oluşturulması,

4. SDG ve Kürtlerin net bir şekilde ayrıştırılması,

5. Türkçe başta olmak üzere kültürel hakların gündeme alınması,

6. “Suriye vatandaşlığı” kavramının güçlendirilmesi,

7. Başkanlık sistemi altında istikrarın sağlanması,

8. Ekonomik olarak güçlü bir Suriye’nin bölgesel istikrara katkı sağlaması.