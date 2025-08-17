MHP’li Adan’dan Süreç Açıklaması

MHP’NİN BULUŞMASI İSTANBUL’DA YAPILDI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da gerçekleştirildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Bakırköy’deki bir otelde düzenlenen buluşmanın divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPILDI

Programda yaptığı konuşmada, Adan, “Terörsüz Türkiye” stratejisini anlamak için Türkiye’nin etrafındaki gelişmeleri analiz etme zorunluluğunda olduklarını ifade etti. Adan, “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi sadece bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” dedi. Adan, bu projeyle Türkiye’yi yeni bir çağın süper gücü haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

DEVLET İNİSİYATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Adan, yıllardır devam eden terörle mücadele çabalarının yanı sıra ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin farklı olduğunu vurguladı. Şöyle devam etti: “Bu süreç, daha önceki girişimlerden tam olarak ayrı ve daha kararlıdır. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci önemli nokta, yalnızca bir partinin değil, meclisteki bütün partilerin bu çalışmada yer almasıdır.” Celal Adan, ortaya çıkacak kararların milli mutabakat değeri taşıyacağını belirtti ve sürecin lideri olarak Türk milliyetçilerini gösterdi. Adan, “Terörsüz Türkiye projesi Batı başkentlerinden alınan taktiklerle yürütülmeyecek, milletin fertleri tarafından hayata geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ SAKLIDIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da, annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek istediklerini vurguladı. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde açıklanan millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmayacak” dedi. Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından sonra önemli bir yol katettiklerini belirtti ve “Bu süreç, 2013-2015 tarihlerindeki çözüm sürecinin yeni bir versiyonu değildir. Temel hak ve özgürlükleri genişleten, vatandaşın devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken, biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız” dedi.