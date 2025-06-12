MHP’li Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Tepki

İYİ PARTİ LİDERİNİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’ndaki ifadelerine karşı çıkıyor. Dervişoğlu’nun “Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini karalamaya çalıştığını” belirten Büyükataman, bu durumu eleştiriyor.

DERVİŞOĞLU’NA YÖNELİK YORUMLAR

Büyükataman, yaptığı açıklamada Dervişoğlu’nun “tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur” sözlerine de yer veriyor. Bu ifadeler, Dervişoğlu’nun siyasetteki tutumuna yönelik bir eleştiri niteliği taşıyor. MHP’nin hedeflerine yönelik yapılan açıklamaların, partinin ideallerine zarar vermemesi gerektiğini vurguluyor.