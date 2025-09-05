MHP’Li Feti Yıldız Tarih Açıkladı

YILDIZ’DAN KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen komisyonun, Abdullah Öcalan’ın beyanlarını elde etmeyi planladığını ifade etti. Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak için, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ TERÖRSÜZ BİR GELECEK

Yıldız, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır” diyerek, komisyonun kararları doğrultusunda çeşitli kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam ettiğini belirtti. Yıldız, TBMM’nin eski başkanlarının önerilerinin değerlendirildiği 7. toplantının ardından, Türk devletinin son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI VE YENİ TOPLANTILAR

Yıldız, “Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 – 4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” ifadelerini de kullanarak, komisyon çalışmalarıyla ilgili sürecin önemine dikkat çekti.