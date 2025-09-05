MHP’li Feti Yıldız Tarih Belirtti: Meclis Öcalan’ı Dinleyebilir

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ’IN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na yönelik açıklamalar yaptı. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde süren komisyonun, Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almayı planladığını ifade etti. “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” diyen Yıldız, sürecin önemine vurgu yaptı.

KOMİSYONUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

Yıldız, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır” şeklinde belirtti. Komisyonun kararları doğrultusunda, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam ettiğini söyledi. Yıldız, yapılan son toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerilerinin de dinlendiğini aktardı.

DEVLETİN GÜCÜ VE GELECEK TOPLANTILARI

Feti Yıldız, Türk devletinin son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını belirtti. “Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır” dedi. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceği bilgisini paylaşan Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, ihtiyaca uygun ve iyi düşünülerek 3-4 kişiyi komisyon içerisinden seçeceğini belirterek, bu durumun bir zaaf oluşturmayacağını vurguladı.