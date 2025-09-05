Gündem

MHP'li Feti Yıldız Tarih Verdi: Komisyon Öcalan'ı Dinleyebilir

ÇÖZÜM SÜRECİ KAPSAMINDAKİ KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci çerçevesinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen komisyonun, Abdullah Öcalan’ın görüşlerini almayı planladığını ifade etti. Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” şeklinde konuştu.

KOMİSYONUN HEDEFLERİ

Yıldız’ın yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar gereğince terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.” ifadesine yer verildi.

GELECEK GÖRÜŞMELER VE TOPLANTILAR

Yıldız, ayrıca “7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.” diyerek komisyonun gelecek planlarını da açıkladı.

