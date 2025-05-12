MHP Lideri Bahçeli’den Kabine’ye Çiçek

PKK’DAN TARİHİ KARAR

PKK, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kongresinde kendisini feshettiğini ve silahları da bırakma kararı aldığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan kongrenin sonuçları bugün açıklanırken, sürecin en önemli ismi olan Devlet Bahçeli’den açıklama geldi. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadesiyle durumu değerlendirdi.

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE JEST

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleşen Kabine toplantısına MHP Lideri Devlet Bahçeli, ay yıldızlı çiçek gönderdi. Gönderdiği kırmızı beyaz güller, toplantı başlamadan önce salonun dekorasyonuna eklendi. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanında bırakıldığı dikkat çekti.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısında bir dizi konu masaya yatırılacak. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise “Terörsüz Türkiye” çalışmaları ve PKK’nın açıklamasında gelinen son nokta olacak. Toplantıda, açıklama sonrası oluşturulacak yol haritasının tartışılması bekleniyor. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dair atılacak adımlar da ele alınacak.