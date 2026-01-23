MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Hapis Ceza Açıklaması

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir hedefe ulaşmasının son yüzyılın en önemli amacı olduğunu belirtmiştir. Bahçeli, “Barış, huzur, istikrar ve güvenlik, Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz bir arzu ve arayışıdır.” şeklinde ifade ederek, bu hedef doğrultusunda herkesin hareket etme ve hizmet etme sorumluluğu taşıdığını vurgulamıştır.

HUKUK İLKELERİNE TERS DÜŞEN CEZA

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini eleştirmiştir. Bu durumun evrensel hukuk ilkeleri ile çeliştiğini dile getiren Bahçeli, aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” hedefine zıtlık taşıdığını da ifade etmiştir. Bahçeli, bu kararın kamu vicdanında hiçbir karşılığı olmadığını ve makul bir açıklamasının bulunmadığını sözlerine eklemiştir.