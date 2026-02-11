MHP Lideri Devlet Bahçeli TBMM Olaylarını Değerlendirdi

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM Genel Kurulu’nda, anayasal usuller çerçevesinde yeni atanmış bakanların, özellikle Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsüyü işgal ederek sergilediği eylemlerin “anti demokratik ve faşizan muameleler” olduğunu belirtti.

YENİ ATAMALAR ÜZERİNE YORUMLAR

Bahçeli, bu tür davranışların “hiçbir açıdan haklı ve mazeret görülemeyeceğini” ifade etti. Bu açıklamalar, siyasi gerginliği artırabilir ve Meclis içindeki tartışmaların seyrini etkileyebilir.