MHP Lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında katılımcılara hitap etti ve gündeminde Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı. Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun onaylanan raporuna vurgu yaparak gelecekteki adımlara işaret etti.

KOMİSYON EZBERLERİ BOZDU

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili samimi gayret ve girişimlerin en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etmiştir. Bahse konu bu rapora sefalet manifestosu diyenlerin bizzat kendileri sefih ve sefildir. Demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayış ölçeğinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üstlendiği tarihi rolle tabuları yıkmış, ezberleri bozmuştur” dedi. Bahçeli, “Hiç kimse yapılan çalışmaları hafife almamalıdır. Hiç kimse milli birlik ve kardeşliğimizi, barış ve huzur ortamıyla pekiştirme amacını perdelemeye kalkışmamalıdır. Devir Türk ve Türkiye Yüzyılı devridir” şeklinde konuştu.

BULANIK SUDA BALIK AVLAYANLARA SESSİZLİK ÇAĞRISI

Yeni yüzyılda terörsüz ve tereddütsüz Türkiye’yi inşa etmenin, vatan ve millet sevgisini paylaşan herkesin ortak hedefi olması gerektiğini belirten Bahçeli, “Üçüncü bir göz, yabancı bir el, dışarıdan bir arabulucu olmaksızın milli iradenin muhterem temsilcileri, bir devlet politikası olan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine layıkıyla hizmet etmiştir” ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, gelecekte atılacak adımların raporda açıkça belirtildiğini vurguladı ve “Buldanık suda balık avlayan şaşkalozlar, iyi dinleyin, şu sözlerime tıkanmış kulağınızı verin” diyerek dikkat çekti.

DEMOKRASİ GÜÇLENİYOR

Bahçeli, Türkiye’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Cumhuriyetin kurucu felsefesini, anayasa ilkelerini, demokratik işleyişi ve üniter devlet yapısını esas alarak çalıştığını belirtti. Türkiye Modelinin ortaya çıktığını söyleyen Bahçeli, “Bölgesel ve küresel tansiyonun yükseldiği bu sancılı dönemde tek yürek Türkiye fotoğrafı netleşmiş ve yol haritası belirlenmiştir. Milli birlik ve kardeşliğimizin yanı sıra demokrasimiz daha da güçlenecektir” şeklinde konuştu.

SÜRECİN KAZANANI HERKES OLACAK

Terörsüz Türkiye’nin kazananının milletin tamamı olacağını vurgulayan Bahçeli, “Kademe kademe ulaşılacak ‘Terörsüz Bölge’ hedefiyle etrafımız barış ve kardeşlik kuşağıyla çevrilecektir” dedi. Ayrıca, bölücü terör örgütünün silah bırakmasının güvenlik ve istihbarat kurumları tarafından takip edilip ölçülebilir kriterlere bağlanmasının ardından hukuki düzenlemelerin hayata geçeceğini ifade etti.

SIRA YASAL DÜZENLEMEDE

Bahçeli, raporda örgütün feshi ve silahların teslim süreci için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine de vurgu yaptı. “Silah bırakmayla birlikte toplumsal bütünleşmenin güç kazanması amacıyla geçici bir yasal düzenleme yapılması önemlidir” diyerek bu sürecin kritik olduğunu belirtti.

TÜRK’ÜN İTİBARI, TÜRK’ÜN İTİBARIDIR

Bahçeli, “Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesinin çizilmesi gerektir” diyerek “Türk’ün itibarı Kürt’ün itibarıdır. Kürt’ün iffeti Türk’ün iffetidir. Türk’ün onuru Kürt’ün onurudur. Bunların mecmuu da büyük Türk milletinin şanıdır, şerefidir, haysiyetidir” ifadesini kullandı.