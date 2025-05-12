MHP Lideri’nden Kabine’ye Çiçek Gönderildi

PKK’NIN KONGRESİ VE AÇIKLAMASI

PKK, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kongrede kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrede alınan kararlar, bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Sürecin önemli aktörlerinden biri olan Devlet Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE JEST

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabine’ye ay yıldızlı bir çiçek gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği kırmızı beyaz güller, Kabine toplantısı öncesinde salonun düzenlemesine dahil edildi. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına konduğu gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Bugün düzenlenecek olan Kabine toplantısında birçok önemli konu ele alınacak. Bu toplantının en dikkat çekici başlığı, PKK’nın yaptığı açıklamaların yanı sıra ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarında gelinen aşama olacak. Ayrıca, bu açıklamaların ardından oluşturulması planlanan yol haritası da toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.