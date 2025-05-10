“MHP Liderinden Ahmet Türk’e Tebrik Telefonu”

TEBRİK VE İYİ DİLEKLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” ile ilgili tebrik etti. Ahmet Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olması dileğini ilettiğini ve kendilerini kutladığını belirterek, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde oynadığı büyük role dikkat çekti. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı bulunduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

SÜREÇTEKİ GEREKEN ADIMLAR

Ahmet Türk’ün açıklamalarından öne çıkanlar arasında, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler, kadim iki halkı, Kürt ve Türk halklarını geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler istemeden de olsa silahlı bir mücadeleye girişti” sözleri dikkat çekiyor. Türk, “Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halkların mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı” diyerek barışın sağlanması halinde herkesin mutlu olacağına inandığını vurguladı.

MECLİS’İN ROLÜ

Türk, “Meclis’te demokratik bir Türkiye için atılacak adımlar gündeme getirilmeli. Hukuki boyutuyla demokratik bir gelecek için, demokratik bir cumhuriyet için atılması gereken adımlar var” şeklinde konuşarak Meclis’e düşen önemli sorumlulukları dile getirdi. “Sırrı Süreyya’nın cenazesinde gerçekten toplumsal bir barışın önünün açıldığını gördük” diyen Türk, Meclis’in bu süreci başarıyla yürütmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin Ortadoğu’nun en önemli devleti olarak demokrasiyi götürecek bir ülke olarak tarihe geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RİSKLER VE KATKI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne ilişkin soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı” dedi. Türk, Bahçeli’nin aramalarındaki samimiyeti ile sürecin hayırlara vesile olmasını dilediğini aktararak, “Ben de Sayın Bahçeli’yi kutluyorum. Emeğine büyük saygı duyuyorum” diye ekledi.

GELECEK AÇIKLAMALAR

Ahmet Türk, açıklama zamanına dair, “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır” dedi. “Sürece inanmayanlara ne demek istersiniz?” sorusuna Türk, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını ve bu sürecin başarılı bir şekilde götürüleceğine hepimizin inancı gelişecektir” yanıtını verdi.