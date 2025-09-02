MHP Taahhüt Etti, Türkiye Yüzyılı

CUMHUR İTTİFAKI’NIN DEĞERLERİ VURGULANIYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı milli ve manevi değerlerin refakatinde ahlaki, tarihi ve milli sorumluluğun izindedir, idrakindedir.” sözleriyle ittifakın temel felsefesini hatırlatıyor. Türkiye’nin önemli sorun alanlarına müdahalelerin kararlılıkla yapıldığını belirtmekte. Bahçeli, “Yıllara sari kronik ve kumanda edilen sorunların böyle gelse de böyle gitmeyeceği, daha doğrusu gidemeyeceği artık gün gibi meydandadır.” diyerek mevcut sorunların çözümünde güçlü bir irade ortaya konulduğunu vurguluyor.

TÜRK MİLLETİ’NE GÜVEN VURGUSU

Türk milletinin geleceğe dair umutlarının gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Bahçeli, yüksek hedeflere ulaşacaklarına dair bir inanç içerisinde olduklarını söylüyor. Cumhur İttifakı’nın “cesur, dürüst ve ilkeli mücadelesiyle hayat bulacağını” belirten Bahçeli, tekrar eden drama ve eski usullerin artık geçerli olmayacağını ifade etmekte. Türkiye Yüzyılı’nın “Yeni dünyanın Türk yorumu” olarak şekillendiğini dile getiriyor.

Bahçeli, “Bu devir aynısıyla barış devri, kardeşlik devri, istikrar ve huzur devri olarak sivrilecektir.” ifadesiyle ülkenin geleceğinde barış, istikrar ve huzurun temel nitelikler olacağını belirtmektedir. Ayrıca, “Kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün kardeşlerimiz eşit, hakkaniyetli ve onurlu bir beraberliğin, aynı şekilde muhabbet ve mehabetle bezenmiş kucaklaşma hissiyatının ikamesi ve inkarı asla düşünülmeyecek beşeri cevheri olmuşlardır.” diyerek tüm vatandaşların eşitliğini ve beraberliğini vurguluyor.