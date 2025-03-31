MHP ve DEM İlk Kez Bayramlaştı

BAYRAMLAŞMA GÜNÜNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Bugün, siyasi partilerin bayramlaşma günü olarak kutlanıyor. MHP ve DEM Parti arasında önemli bir bayramlaşma gerçekleştirilmiş durumda. MHP’nin heyetinde başkanlık görevini yürüten Zuhal Topçu, DEM Parti heyeti ise Ayşegül Doğan’ın başkanlığında bir araya geldi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Bu görüşme sırasında önemli mesajlar verilmiş. Zuhal Topçu, “Sayın Genel Başkanımız, ilk adımları attı. Umarım bundan sonra Türkiye için önemli bir süreç olur. Bahçeli, siyasi figür dışında bilge lider olarak sürece katkı yaptı.” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Ayşegül Doğan da “Türkiye tarihsel bir fırsatla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, daha özgür ve kapsayıcı olması için riskleri bertaraf etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.