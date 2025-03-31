MHP ve DEM Parti İlk Bayramlaşmalarını Yaptı

POLİTİK BAYRAMLAŞMA GÜNÜ

Bugün siyasetin önemli aktörleri olan partilerin bayramlaştığı bir gün olarak kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) arasında dikkate değer bir bayramlaşma gerçekleştirildi. MHP heyetinin başında Zuhal Topçu bulunurken, DEM Parti heyetinin liderliğini Ayşegül Doğan üstlendi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Gerçekleşen görüşmede önemli mesajlar öne çıktı. Zuhal Topçu, “Sayın Genel Başkanımız, ilk adımları attı. Umarım bundan sonra Türkiye için önemli bir süreç olur. Bahçeli, siyasi figür dışında bilge lider olarak sürece katkı yaptı.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayşegül Doğan ise, “Türkiye tarihsel bir fırsatla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, daha özgür ve kapsayıcı olması için riskleri bertaraf etmesi gerekiyor.” diyerek görüşlerini dile getirdi.