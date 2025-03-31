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MHP ve DEM Parti İlk Bayramlaşması

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SIYASİ PARTİLERİN BAYRAMLAŞMA GÜNÜ

Bugün, siyasi partilerin bayramlaşma günü olarak önemli bir biçimde kutlanıyor. MHP ve DEM Parti arasında kritik bir bayramlaşma gerçekleştiriliyor. MHP heyetinin başkanlığını Zuhal Topçu yürütüyor. DEM Parti’de ise heyete Ayşegül Doğan liderlik ediyor. Bu bayramlaşma sırasında önemli mesajlar veriliyor.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Zuhal Topçu, “Sayın Genel Başkanımız, ilk adımları attı. Umarım bundan sonra Türkiye için önemli bir süreç olur. Bahçeli, siyasi figür dışında bilge lider olarak sürece katkı yaptı.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayşegül Doğan ise “Türkiye tarihsel bir fırsatla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, daha özgür ve kapsayıcı olması için riskleri bertaraf etmesi gerekiyor.” diyerek, kritik bir duruma dikkat çekti.

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