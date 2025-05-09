Mhp Ve Peker Arasında Yeniden Yakınlaşma Var mı?

İZZET ULVİ YÖNTER’İN PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşması, siyaset arenalarında hareketliliğe yol açtı. Yönter, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” ifadeleriyle alıntıladığı video ile MHP ile Peker arasında yeniden bir yakınlaşma olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

PEKER’İN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMELERİ

Gazeteci Timur Soykan, MHP ile Peker arasındaki ilişkilerin sadece Yönter’in paylaşımlarıyla sınırlı olmadığını öne sürdü. Soykan, Peker’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı süreçte iki kez telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmelerin Peker’in MHP ile barış sağlamasını işaret ettiğini dile getirdi. Soykan, “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadelerini kullandı. Soykan’a göre, bu telefon görüşmeleri Peker’in Türkiye’ye dönüşü için zemin hazırlıyor.

PEKER’İN GEÇMİŞİ VE İLİŞKİLERİ

Sedat Peker, gençlik dönemlerinde Turancı kimliğiyle bilinse de, MHP ile olan ilişkilerinde zaman zaman kesintiler yaşandı. Peker, 2021 yılında YouTube üzerinde yaptığı paylaşımlarla uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi konularda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak tanımlayarak, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025 yılında geçirdiği kalp ameliyatından sonra Peker’in geçmiş olsun mesajları ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında bir yakınlaşma yaşandığı yorumlarını güçlendirdi.