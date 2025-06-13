Gündem

Mhrs’De Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

mhrs-de-kadin-randevu-ayrimi-kaldirildi

KADIN DOĞUM RANDEVULARINDA AYRIM KALDIRILDI

Kadın doğum randevularında evli/bekar ayrımının devam etmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, bu konuda yazılı bir açıklama yaparak kontrollerin ardından bu ayrımın kaldırıldığını duyurdu.

Ankara Tabip Odası’nın yaptığı açıklamada, “Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir” ifadesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir” deniliyor.

Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırı olan uygulamalara karşı Ankara Tabip Odası’nın çalışmalarının ve temaslarının devam edeceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Palmiye Sitesi Davasında Cezalar Belirlendi

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılması sonrası 150 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 tutuklu, 1 firari ve 3 sanığın ağır ceza alması talep edildi.
Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.