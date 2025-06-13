Mhrs’De Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

KADIN DOĞUM RANDEVULARINDA AYRIM KALDIRILDI

Kadın doğum randevularında evli/bekar ayrımının devam etmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, bu konuda yazılı bir açıklama yaparak kontrollerin ardından bu ayrımın kaldırıldığını duyurdu.

Ankara Tabip Odası’nın yaptığı açıklamada, “Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir” ifadesi dikkat çekiyor. Bu bağlamda, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir” deniliyor.

Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırı olan uygulamalara karşı Ankara Tabip Odası’nın çalışmalarının ve temaslarının devam edeceği belirtiliyor.