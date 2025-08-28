Mhrs’de Üniversite Hastaneleri Entegre Ediliyor

Bakan Memişoğlu, Uşak’taki ziyaretleri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için devam eden çalışmalara dikkat çekerek, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu sisteminin entegre edildiğini duyurdu.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALIMI

MHRS üzerinden 7/24 hastane randevu oluşturmak mümkün oluyor. “ALO 182” hattı üzerinden de günün 24 saati randevu almak mümkün. Bunun yanı sıra internet aracılığıyla da randevu almak mümkün. MHRS web sitesi veya MHRS mobil uygulaması tercih edilebilir. MHRS’nin internet sitesinde Randevu Al bölümüne giderek T.C. kimlik numarası ve şifre girişi yapıldıktan sonra randevu bilgileri girilerek randevu alınabiliyor.