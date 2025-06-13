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MHRS’deki Ayrımcı Uygulama Kaldırıldı

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KADIN DOĞUM RANDEVULARINDAKİ AYRIM KALDIRILDI

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde kadın doğum randevularında evli veya bekar ayrımı, birçok kadının tepkisini çekti. Bu tepkiler üzerine Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak ayrımın kaldırıldığını duyurdu.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Ankara Tabip Odası’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir” denildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir” ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, sağlık hizmeti sunumunda “insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecektir” ifadesi yer aldı. Bu durum, sağlık hizmetlerinde eşitlik sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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