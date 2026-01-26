Michael Schumacher Yatak Bağımlılığından Kurtuldu

Michael Schumacher Yatak Şartlarından Kurtuldu

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 12 yıllık tedavi sürecinin ardından artık yataktan kalkmayı başarıyor. 57 yaşındaki sporcu, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle kafasında meydana gelen darbe sonrası felç kalmış ve tedavi süreci boyunca yatağa bağımlı hale gelmişti. Şimdi ise tekerlekli sandalyede oturabiliyor.

Tekerlekli Sandalyede Göl Kenarında

Elde edilen bilgilere göre, Schumacher, İspanya’nın Mayorka bölgesinde bulunan 50 milyon dolarlık malikanesinde eşi Corinna’nın desteğiyle tekerlekli sandalyeye geçerek göl kenarında turlar atıyor. Corinna, 30 yıllık birliktelikleri boyunca Schumacher’ı asla yalnız bırakmıyor. Aileye, ihtiyaç duyduğu her an boyunca 24 saat süresince bir hemşire ve terapist eşlik ediyor.

Tedavi Sürecine Dikkat

Ailenin tedavi sürecinde fotoğraflanmasına ve Schumacher’ın hasta halinin basına yansıtılmamasına özel bir özen gösteriyor. 2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayalara çarparak yaşadığı beyin hasarından sonra tedavi süreci başlamış ve uzun bir dönem yatağa bağlı kalmıştı. Eski çalışanların, aileye ait görüntüleri izinsiz çekmeye çalıştıkları için cezaya çarptıkları biliniyor. Ayrıca, Schumacher, 2024 yılındaki kızının düğününe katılamamıştı.