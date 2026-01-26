Michael Schumacher Yatak Bağımlılığından Kurtuldu

michael-schumacher-yatak-bagimliligindan-kurtuldu

Michael Schumacher Yatak Şartlarından Kurtuldu

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 12 yıllık tedavi sürecinin ardından artık yataktan kalkmayı başarıyor. 57 yaşındaki sporcu, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle kafasında meydana gelen darbe sonrası felç kalmış ve tedavi süreci boyunca yatağa bağımlı hale gelmişti. Şimdi ise tekerlekli sandalyede oturabiliyor.

Tekerlekli Sandalyede Göl Kenarında

Elde edilen bilgilere göre, Schumacher, İspanya’nın Mayorka bölgesinde bulunan 50 milyon dolarlık malikanesinde eşi Corinna’nın desteğiyle tekerlekli sandalyeye geçerek göl kenarında turlar atıyor. Corinna, 30 yıllık birliktelikleri boyunca Schumacher’ı asla yalnız bırakmıyor. Aileye, ihtiyaç duyduğu her an boyunca 24 saat süresince bir hemşire ve terapist eşlik ediyor.

Tedavi Sürecine Dikkat

Ailenin tedavi sürecinde fotoğraflanmasına ve Schumacher’ın hasta halinin basına yansıtılmamasına özel bir özen gösteriyor. 2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayalara çarparak yaşadığı beyin hasarından sonra tedavi süreci başlamış ve uzun bir dönem yatağa bağlı kalmıştı. Eski çalışanların, aileye ait görüntüleri izinsiz çekmeye çalıştıkları için cezaya çarptıkları biliniyor. Ayrıca, Schumacher, 2024 yılındaki kızının düğününe katılamamıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suzuki Vitara Fiyatlarıyla SUV Pazarını Sarsıyor

Suzuki, popüler Vitara modelinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu fırsat, kullanıcılar için avantajlar sunuyor.
Gündem

Emekli İkramiyelerinde Büyük Artış Beklentisi Yükseliyor

Emekli maaşları 20 bin TL’ye yükselirken, emekliler yeni bir düzenleme bekliyor. Gazeteci Fatih Atik, 2026’nın ikinci yarısında artış olacağını duyurdu.
Gündem

UCLA Araştırmacıları Yeni Metal İletkenlikte Devrim Yaratıyor

UCLA mühendisleri, bakırdan üç kat daha iyi ısı iletimi kapasitesine sahip yeni bir metalik bileşik olan teta fazlı tantal nitrürü keşfetti. Bu buluş, elektronikte devrim niteliğinde.
Gündem

Galatasaray Ve Fenerbahçe Oulai İçin Yarışta

Galatasaray'ın 40 milyon eurodan az bir teklif yaptığı Oulai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler aldı. İş gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.
Gündem

Beşiktaş Eyüpspor Maçında 2 Puan Kaybetti

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.