Michael Schumacher Yıllar Sonra Yatak Olmadan Dışarı Çıkıyor

Formula 1 EFSANESİ YATAĞINDAN KALKTI

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 12 yıllık süren tedavi sürecinin ardından yatağından kalkmayı başardı. 57 yaşındaki ünlü sporcu, artık yatak bağımlısı değil ve tekerlekli sandalyede oturabiliyor. 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kazada kafasına aldığı darbe nedeniyle felç geçiren Schumacher, tedavi sürecinin büyük kısmını yatakta geçirmişti.

GÖL KENARINDA DOLAŞIYOR

Schumacher’in sağlığına kavuşma süreciyle ilgili olarak, İspanya’nın Mayorka bölgesindeki 50 milyon dolarlık mülkünde eşinin desteğiyle tekerlekli sandalyesine binerek göl kenarında turlar yaptığı bildiriliyor. Eşi Corinna, bu süreçte Schumacher’i yalnız bırakmayarak ona destek oluyor. Aileye, 24 saat boyunca bir hemşire ve terapist de eşlik ediyor. Ayrıca, Schumacher’ın özel yaşamının gizliliği için fotoğraflanmasına ve hasta halinin basına yansımasına özen gösteriliyor.

KAZA SONRASI TEDAVİ

Schumacher, Fransız Alpleri’ndeki Meribel kayak merkezinin yakınlarında meydana gelen kazada kayalara çarparak beyin hasarı aldıktan sonra tedavi sürecine başlamıştı. Daha önce, ailenin özel yaşamını izinsiz görüntülemeye çalışan bazı eski çalışanları, bu durum nedeniyle ceza almıştı. Ayrıca, ünlü pilot 2024 yılında kızının düğününe katılamamıştı.

