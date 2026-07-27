Michigan Demokrat Ön Seçiminde Siyah Seçmenler Belirleyici Olabilir

Pontiac, Michigan’da düzenlenen bir kampanya etkinliğine arabasıyla gelen 63 yaşındaki Ordu gazisi Larry Nix, ilerici aday Abdul El-Sayed’in sorularını yanıtlamasını istedi. Nix, İran’daki savaş nedeniyle benzin fiyatlarının fırlamasından ve Demokrat liderlerin Başkan Donald Trump karşısında “biraz yumuşak” kaldığından şikayetçi. Ancak 4 Ağustos’taki ön seçimde El-Sayed’in karşısına çıkan ve dört dönemdir Temsilciler Meclisi’nde görev yapan ılımlı Demokrat Haley Stevens, daha önceki kampanyalarında Nix’in evine gitmiş, onunla konuşmuş ve bahçesine tabela koymuştu. Nix, El-Sayed’i eski First Lady Michelle Obama’nın obezite karşıtı girişimini eleştirdiği için suçlayan reklamları gördüğünü ve “ne oluyor” diye sorduğunu söyledi.

EL-SAYED SİYAHİ SEÇMENLERİN DİRENCİYLE KARŞILAŞIYOR

Mısırlı göçmenlerin oğlu olan 41 yaşındaki El-Sayed, Michigan Senato ön seçiminde ilerici harekete en büyük zaferini kazandırmak istiyor. Ancak birçoğu kurumsal yapının kendileri için önemli kazanımlar sağladığını söyleyen Siyah seçmenler arasında dirençle karşılaşıyor. Eski bir halk sağlığı yetkilisi olan El-Sayed, Nix’e reklamların Michelle Obama, Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve diğerleri hakkında yaptığı yorumları çarpıttığını ve bu yüzden büyük paraları siyasetten çıkarmak için yarıştığını söyledi.

PARTİ İÇİ İDEOLOJİK YARILMANIN SINAVI

Senato ön seçimi, Demokrat Parti’nin ideolojik uçurumunun bu yılki en önemli sınavı olarak öne çıkıyor. El-Sayed ile Washington ve Michigan’daki Demokrat kurumsal yapının favorisi Stevens arasındaki yarış, hem Kasım ayında Senato çoğunluğunu kazanma umutları açısından kritik, hem de 2028 başkanlık ön seçiminin erken bir provası niteliğinde. Siyah seçmenler eyaletteki Demokrat ön seçim seçmenlerinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve Michigan’daki benzer ideolojik mücadelelerde ezici çoğunlukla daha ılımlı adayı destekleme eğilimindeler.

STEVENS'IN TOPLULUKLA KÖKLÜ BAĞLARI

Stevens’ın 2018’deki Demokrat dalgasıyla Kongre’ye seçilmesinden bu yana topluluklarda son derece aktif olduğu belirtiliyor. Birçok seçmen, Başkan Barack Obama’nın otomotiv endüstrisini kurtaran görev gücünde çalışmasına atıfta bulunuyor. Emekli üniversite yöneticisi Kathie House Vinson, “Obama başkanken eyaletimizi kurtaran ekibin parçasıydı. En ön saflardaydı. Haley’nin sicili var ve benim için ne yaptığını biliyorum” dedi.

SEÇMENLERİN GÖZÜNDE İKİ ADAYIN ALGISI

Bazı Siyah seçmenler ideolojik farklılığın önemli bir faktör olduğunu söylerken çoğu, ideolojinin rollerini küçümsedi. Pontiac’tan 68 yaşındaki Demetria Card, “gerçekten ilerici olmadığını” ve Stevens’ı “halkın sesi” olarak gördüğünü belirtti. Kızı Natasha Bartley ise Stevens’ı sürekli topluluklarına gelmesi nedeniyle desteklediğini ifade etti. Pontiac’tan HVAC teknisyeni Rex Close ise “dürüst bir adam” olduğu için El-Sayed’e oy verdiğini söyledi.

"KARARSIZ" HAREKETİNİN GÖLGESİ

Michiganlı önde gelen Siyah liderler arasında, El-Sayed’in 2024’teki “kararsız” hareketine verdiği destek sık sık dile getiriliyor. Filistin yanlısı protesto hareketi, Gazze’deki savaşa karşı çıkanların Biden’ın İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak “kararsız” oy kullandığı Michigan’da kritik bir faktördü. O dönem Wayne County Sağlık Departmanı direktörü olan El-Sayed, eyalette 100 binden fazla oy alan “kararsız” hareketini alenen desteklemişti.

EL-SAYED'İN ÖNCELİKLERİ SORGULANIYOR

Detroit NAACP şubesi başkanı ve Stevens destekçisi Rahip Dr. Anthony Wendell, “Birçok kişi onun bunun bir parçası olduğuna inanıyor. Kamala Harris seçilmiş olsaydı şu anki durumda olmazdık” dedi. El-Sayed nihayetinde Harris’i onaylasa da, eleştirmenler bunun çok az ve çok geç olduğunu savunuyor. Şimdi ABD Senatosu’na aday olan ve ABD’nin İsrail politikasına odaklanan El-Sayed’in öncelikleriyle ilgili şüpheler sürüyor.

KAMPANYADA DİL VE KÜLTÜR TARTIŞMASI

Farmington okul yönetim kurulu üyesi Angie Smith’in Stevens’ı destekleme gerekçesi tartışma yarattı. Smith’in “Sadece Arapça konuşarak gelmeyin. Arap müziğinizi açmayın. Herkesi temsil edin” sözlerini Stevens’ın kampanyası kınadı. El-Sayed’in kampanyası ise “Kamala Harris’i başkanlık için onaylayan ilk Müslüman Amerikalı lider” olduğunu vurgulayan yeni bir reklamla eleştirilere yanıt vermeye çalışıyor.

SEÇMENLERİN KARARINDA KİŞİSEL BAĞLARIN ROLÜ

Stevens’ın ağır Michigan aksanı çevrimiçi ortamda alay konusu olsa da, yüz yüze görüşmelerde farklı algılanıyor. Görüşülen Siyah seçmenler Stevens’ı en çok “savaşçı” olarak tanımladı. Eski Lathrup Village Belediye Başkanı Kelly Garrett, Stevens’ın oğlunun ölümünün ardından kendisini arayıp başsağlığı dilediğini ve Kongre Binası’nda dalgalanan bir bayrak gönderdiğini anlattı. Pontiac’ta ise birçok kişi Stevens’la yıllar içinde birden çok kez karşılaştığını ve kongre üyesinin apartman komplekslerine kadar geldiğini söyledi.