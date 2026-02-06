Miçotakis’ten İlişkilerde İstikrar Vurgusu Geldi

“YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, çarşamba günü Ankara ve Atina arasında yapılacak önemli zirve öncesinde “istikrar” vurgusu yaptı. Amerikan medyasına açıklamada bulunan Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir gerginlik tehlikesi görmediğini belirtti. “Bence biz tecrübeli liderleriz. Kendimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahsediyorum. Bölgemizde yeterince sorun olduğunun farkındayız. Bu geniş karmaşıklığa yenilerini eklememize gerek yok” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, “ciddi bir gerilim riski görmüyorum” diyerek, iletişim kanallarının açık olduğunu ve krizlerin yumuşatılabileceği düşüncesinde olduğunu dile getirdi. Miçotakis, izleyicilere ikili ilişkilere dair yeni bir istikrarsızlık kaynağının ortaya çıkacağını düşünmediğinin altını çizdi ve “Tangoda iki kişi gerekir” ifadesini kullandı. Anlaşmazlıklarının coğrafyayı göz önünde bulundurarak yönetilebileceğini vurguladı.

ATİNA’NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Yunan Başbakanı, Atina’nın kırmızı çizgileri konusunda da bilgi verdi. “Türk dostlarımıza Doğu Ege adalarına neredeyse vizesiz seyahat etme imkanı veriyoruz, vizeyi kapıda alıyorlar. Bu sistemi devreye soktuğumuzdan beri son birkaç yılda on binlerce Türk ziyaretçi adalarımızı ziyaret etti” şeklinde konuştu. Göç konusundaki iş birliklerine vurgu yapan Miçotakis, insanların çaresizliğini ticaret malzemesi yapan kaçakçılara darbe indirmek hedefinde olduklarını ifade etti.

SÜREGELEN SAKİNLİK DÖNEMİ

Miçotakis, “sakin sular” döneminin turizm ve göç yönetimi gibi alanlardaki olumlu etkilerine dikkat çekti. Atina’nın savunma gücünü artırma çabalarını anımsatan Yunan lider, bununla birlikte asıl hedefin “öngörülebilir” ilişkiler olduğunu da belirtti. Bu çerçevede, iki ülke arasında sağlıklı bir iş birliği zemininde ilerlenmesinin önemine vurgu yapıldı.