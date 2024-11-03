Miçotakis’ten Türkiye Üzerine Açıklamalar

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MENFİ GÜÇLENDİĞİMİZİ VURGULUYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da gerçekleştireceği kritik Atina ziyareti öncesi, Türk-Yunan ilişkileri hakkında sıcak mesajlar veriyor. Miçotakis, Türkiye ile diyaloğu destekleyerek sakin sulardan yana olduğunu ifade ediyor. Özellikle lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi içerisinde diyaloğa karşı çıkan gruplara karşı tepkisini dile getiren Miçotakis, “Diyaloğa tepki gösterenlerin alternatif önerisi nedir? Sakin suları mı yoksa dalgalı suları mı tercih ediyorlar? Benim tercihim sakin sulardır.” diyor.

İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Yunanistan’ın jeopolitik, savunma ve ekonomik açıdan 5 yıl öncesine nazaran daha güçlü olduğunu belirten Başbakan Miçotakis, “Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayım. İlişkilerimiz eskisinden daha iyi durumda. Halklar arasındaki ilişkiler de iyi. Coğrafyaya bakın. Türkiye ile birlikte yaşamaya mahkumuz.” açıklamasını yapıyor. Bunun yanı sıra, “‘Türkiye ile savaşalım’ diyenler bile çıkıyor. Bunlar kabul edilmez şeyler.” diyerek, barışçıl bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyor.

VİZYONER GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakan Fidan’ın Atina ziyareti sırasında, ocak ayında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Miçotakis’in başkanlığında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) hazırlıkları üzerine görüşmeler yapılacak. Bu toplantıların, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar atılması açısından kritik bir önemi bulunuyor.