Dünya

Microsoft, Kızıldeniz’de Kablo Kesintisi Açıkladı

microsoft-kizildeniz-de-kablo-kesintisi-acikladi

KABLO KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Microsoft’tan gelen bilgilerde, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği duyuruldu. 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, bu kesintiler nedeniyle Kızıldeniz’deki çok sayıda deniz altı fiber kablonun etkisiyle gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

ALTERNATİF KAPASİTE SEÇENEKLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Mühendislik ekiplerinin, kesintiyi çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle aktif olarak yönettiği belirtildi. Ayrıca, bölgedeki alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

ONARIM PROSESİ VE ETKİLERİ

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarım sürecinin zaman alabileceği vurgulandı. Bu süre zarfında müşteri etkisinin minimize edilmesi için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.

ÖNEMLİ

Dünya

Mıcrosoft, Kızıldeniz’de Fiber Kablo Kesintisi

Microsoft, Kızıldeniz'deki deniz altı fiber kablolarının kesilmesi nedeniyle Azure bulut hizmetinde olası gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
Gündem

Eğitim Yılı, “Orman Yangınları” Temasıyla Başlayacak

Yaz tatili tamamlandı; yarın yaklaşık 18 milyon öğrenci okula başlayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.