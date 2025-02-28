Microsoft, Skype Kapatma Kararı Aldı

SKYPE KAPANMA AŞAMASINA GELDİ

Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara edindiği Skype’ı kapatması için hazırlıklara başladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, “Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams üzerinden devam edin.” denildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE POPÜLERLİĞİ ARTTI

Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamalarıyla özellikle pandemi döneminde daha fazla kullanıcıya ulaşan Skype, son zamanlarda rakipleri ile başa çıkmakta zorlandı. Microsoft’un bu süre zarfında yatırımlarını Teams’e yönlendirmesi, Skype’ın kapanma sürecine katkıda bulunan önemli bir tercih oldu.