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Migros’ta %80’e Varan İndirim Fırsatları!

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ŞUBAT AYINA GİRİŞ KAMPANYASI

Migros, Şubat ayına dikkat çekici bir kampanya ile giriş yapıyor. Kısa sürelik bu indirim döneminde, popüler ürünlerde %80’e kadar varan indirimler sizleri karşılıyor. Özellikle kişisel bakım ürünlerindeki cazip fırsatlar, bütçenizi koruyarak alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor. Migros’un bu haftaki indirimli ürünleri ve kampanya detayları oldukça ilgi çekici.

İNDİRİMLER VE KAMPANYA DETAYLARI

Migros’ta yalnızca kişisel bakım ürünleri değil, atıştırmalıklar ve diğer ürünlerde de avantajlı fırsatlar yer alıyor. Migros’un sevilen kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Belirli ürünlerde ikinci ürünü sadece 1 TL’ye alma imkanı sunulmakta. Ayrıca bazı ürünlerde 2 al 1 öde kampanyası bulunuyor, bu da alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapmanıza yardımcı oluyor. Bu hafta sonu indirimlerden yararlanmak için Migros mağazalarına veya Migros Sanal Market’ine uğramayı unutmayın. Daha fazla bilgiye Migros’un resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

BİM’İN İNDİRİM KATALOĞU

BİM’in 4 Şubat Salı, 5 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Cuma günü için özel aktüel indirim kataloğuna ulaşmak için tıklayın.

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