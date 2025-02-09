Migros’tan Etseverlere Büyük İndirim Fırsatı!

İNDİRİM KAMPANYASI YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Migros’un “İyisi Ucuza” sloganıyla başlattığı indirim kampanyası, özellikle son zamanlarda artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşların bütçelerine önemli katkı sağlıyor. Kırmızı et fiyatlarındaki artışa karşılık olarak tüketicilere destek sunan bu kampanya, sadece 8-9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Migros mağazaları ve mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek olan kampanya çerçevesinde birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

ONLINE ALIŞVERİŞ İLE KOLAYLIK

Migros’un sunduğu bu indirimli et fırsatı, yalnızca mağaza ziyaretleriyle sınırlı kalmıyor. Tüketiciler, Migros mobil uygulaması ve online alışveriş kanalları üzerinden de kampanyaya dahil olma şansına sahip oluyor. Bu sayede evlerinden çıkmadan sipariş vermek isteyenler, indirimli fiyatlarla hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor. Kampanya, stoklarla sınırlı olduğu için erken hareket eden tüketiciler avantaj elde edecek.

KAMPANYA ZAMANLARI VE TAVSİYELER

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 8-9 Şubat tarihlerinde Migros mağazalarına gitmeleri veya mobil uygulama üzerinden siparişlerini oluşturmaları gerekiyor. Yoğun ilgi görecek bu kampanya kapsamında bazı ürünlerin hızla tükenmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların erken saatlerde Migros mağazalarına gitmeleri ya da hızlıca online sipariş vermeleri öneriliyor.