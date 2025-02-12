Mikroplastiklerin Beyin Üzerindeki Tehlikeleri Artıyor

MİKROPLASTİKLERİN ZARARLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, “plastiğe dönüyoruz” açıklamasının ardından, plastiğin zararları medyanın gündeminde yeniden geniş yer kaplamaya başladı. The Guardian’da yayımlanan bir araştırmaya göre, mikroplastiklerin denek farelerinin beyinlerinde hareket ederek damar tıkanıklığına neden olabileceği tespit edildi.

MİKROPLASTİKLERİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Uzmanlar, mikroplastiklerin beyinde pıhtı atmasına benzer ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmanın hakemli bir dergide yayımlandığı bilgisi de verildi. Araştırmacılar, bir plastik parçanın damarlarda sıkıştığında, diğer parçaların arkasında “zincirleme bir araba kazası” gibi birikim yaptığını kaydetti. Motor fonksiyonlarında azalma tespit eden araştırmacılar, bunun beyin üzerindeki etkilerini ortaya koydular. Artan kanıtlar, mikroplastikleri nörotoksisiteyle ilişkilendiriyor ve bu araştırma, bu ilişkinin nasıl gerçekleştiğini gösteren ilk çalışma olarak dikkat çekiyor. Mikroplastikler, tüketim mallarına kasıtlı olarak eklenen ya da daha büyük plastiklerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçalardır. BPA, ftalatlar ve Pfas gibi 20 bin plastik kimyasal içeren bu maddeler, insan vücudunda bulunabilir ve plasenta ile beyin bariyerlerini aşabilmektedir. Son araştırmalar, mikroplastiklerin insan beyninde sekiz yıl öncesine nazaran çok daha yüksek seviyelerde biriktiğini ortaya koyuyor. Bu durum, kalp krizi ve kanser riskinin artmasına ve Parkinson hastalığı gibi birçok beyin fonksiyon bozukluğuna yol açabiliyor.

POLİTİKADA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden’ın kağıt pipet kullanımıyla ilgili kararını değiştirerek tekrar plastik kullanımına dönülmesi talimatını verdi. “Tekrardan plastik pipet kullanacağız. Bu şeyler (kağıt pipetler) işe yaramıyor” diyen Trump, birçok kez kağıt pipet kullandığını ve bunların çabuk “bozulduklarını” belirtti. Özellikle sıcak içeceklerde, kağıt pipetlerin dakikalar hatta saniyeler içinde eridiğini vurgulayan Trump, plastik pipetlerin yeniden kullanılmasına yönelik değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden plastik pipetleri yeniden kullanmaya başlayacağız.” Kararnamede, “insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalları içeren kağıt pipetlerin üretiminin plastik pipetlere göre daha maliyetli” olduğu ifade edildi. Ayrıca kağıt pipetlerin “plastik poşetlerle” muhafaza edildiği belirtilerek, bu durumdan dolayı kullanım amacındaki “çevresel etki” argümanının geçersiz kılındığı kaydedildi. Kamu kurumlarında kağıt pipetler yerine plastik pipetlerin kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına dair talimat verildi.