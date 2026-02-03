Milan Skriniar Kocaelispor Maçındaki Olayla PFDK’ya Sevk Edildi

Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki davranışından ötürü PFDK’ya sevk edildi. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Milan Skriniar’ın Kocaelispor karşısındaki tribünlere yaptığı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevki söz konusu. TFF’nin yaptığı açıklamada şöyle denildi: “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

HESAP.COM ANTALYASPOR’UN MÜSABAKASI

HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü, 30.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. maçında yaşanan “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Bunun yanı sıra, HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusunun da müsabakadaki “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

İKAS EYÜPSPOR’DAN SEVK

İKAS EYÜPSPOR Kulübü, 31.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR maçında “talimatlara aykırı hareketi” dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’NDEN SEVKLER

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisinin de benzer şekilde “talimatlara aykırı hareketi” dolayısıyla PFDK’ya sevkine karar verildi.

ÇAYKUR RİZESPOR’A SEVK YOLU

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. karşılaşmasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedenle PFDK’ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ’A SEVK HUSUSU

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu KRISTJAN ASLLANI, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR müsabakasındaki “kural dışı hareketi” ile 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi.

TÜMOSAN KONYASPOR’DAN SEVK

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR mücadelesinde “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” dolayısıyla PFDK’ya sevk edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN SEVK

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü, 01.02.2026 tarihinde gerçekleştirdiği GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. maçında “saha olayları” ve ayrıca “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” ile PFDK’ya sevk edildi.

GALATASARAY’A SEVK TALEBİ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü, 01.02.2026 tarihinde meydana gelen GALATASARAY A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” dolayısıyla PFDK’ya sevk edildi.

KOCAELİSPOR’U SEVK EDEN DAİRE

KOCAELİSPOR Kulübü, 02.02.2026 tarihinde gerçekleştirdiği KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. karşılaşmasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, KOCAELİSPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” de kaydedildi.

FENERBAHÇE A.Ş.’DEN SEVK VE İDARİ HAREKET

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü, aynı karşılaşmada “çirkin ve kötü tezahüratı” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisinin de karşılaşmadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.