Milan Skriniar Transferini Yalanladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini PSG’den aldı ve oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuyu takım kaptanı olarak atadı. Milli maç arası sırasında Milan Skriniar, Milan News’e bazı değerlendirmelerde bulundu.

TRANSFER İDDİALARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Milan’a transfer olma iddialarına yönelik soruları yanıtlayan Skriniar, “AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir. Asla, asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe’de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Ayrıca, günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul’da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

DERBİLERİN KARŞILAŞTIRMASI

Slovak futbolcu, İtalya ve Türkiye’deki derbilerin karşılaştırılması üzerine ise, “Türkiye’deki taraftarların gerçekten çılgın olduğunu biliyoruz. Fener-Galatasaray büyük bir derbi, ama taraftarlar için Fenerbahçe – Trabzonspor daha da çılgın. Ama San Siro, bir stadyum, bir tarih, her zaman size ekstra bir şeyler bırakır. Kupa’da sadece kendi evimde derbi oynadım, o da biraz farklı. Ama artık nihayet ligde İstanbul derbisini oynayabildiğim için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

PERFORMANS GÖSTERİLERİ

Bu sezon Fenerbahçe ile 7 maça çıkan Milan Skriniar, performansı ile dikkat çekiyor ve 1 gol kaydetti.