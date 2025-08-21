Milas’ta İki Çocuk Bulundu Kayalıklarda

ALABORANIN NEDENİ BELİRSİZ

Milas’ta önceki gün alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, tırmandıkları kayalıklarda bulundu. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Milas’taki Ören açıklarında gerçekleşti. İçinde sekiz kişinin bulunduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabora oldu. Teknedekiler denize düştü ve ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Üç kişi, Sahil Güvenlik botuna alınırken, diğer üç kişi kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara ulaştı.

KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir helikopter, üç bot ve iki dalış timi ile hava ve denizden arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Kayıp çocukların yerleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın insansız hava aracı (İHA) sayesinde tespit edildi. Bu süreçte iki çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. Olayın etkisiyle sekiz kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VALİ’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.