Milas’ta İki Çocuk Kayalıklarda Bulundu

TEKNE ALABORA OLDU

Milas’ta dün meydana gelen olayda, alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, kayalıklara tırmandıkları yerden kurtarıldı. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Milas’taki Ören açıklarında gerçekleşti. İçinde sekiz kişinin bulunduğu, 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedekiler denize düştü ve ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda üç kişi, Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara çıkarak kurtuldu.

KAYIP İKİ ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Kayıp olan iki çocuğun bulunması amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir helikopter, üç bot ve iki dalış timi ile hava ve denizden arama-kurtarma çalışmaları başlattı. İnsansız hava aracı (İHA) kullanılarak kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Çocuklar, sığındıkları kayalıklardan kurtarıldı.

SALGINDAKİ DURUM VE VALİ AÇIKLAMASI

Sekiz kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.