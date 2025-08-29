Milas’ta Yangın: 2 Ha Zarar Gördü

MUĞLA’DA ZİRAAT ALANINDA YANGIN

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Güllük Mahallesi’ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Çevredeki sakinlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar doğrultusunda olay yerine çok sayıda arazöz ve hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangına yönelik mücadelesi, yaklaşık bir saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı. İlk değerlendirmelere göre, yangın sonucunda yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangının oluşturduğu tehditin azaltılmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda yangının çıkış nedeni üzerinde de araştırmalar sürüyor.