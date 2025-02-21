Milletvekili Maaş Açıklaması Gündemde

DEMİR’DEN SERT AÇIKLAMALAR

Demir, kendisi hakkında yapılan haberlerin bir algı operasyonu olduğunu belirtip, “Beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur” dedi. Açıklamalarının yanlış bir biçimde sunulduğunu savunan milletvekili, haberi yayanlara sert ifadelerle tepki gösterdi. “Algı yaratan şerefsizdir, namussuzdur!” sözleriyle duygularını ifade eden Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, “İki gündür basında ve kamuoyunda maaşıma isyan ettiğimi yazan, bunu servis eden ve algı oluşturmaya çalışan kim varsa şerefsizdir, namussuzdur!” diyerek, tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

MİLLETVEKİLLERİNİN EKONOMİK ZORLUKLARI

Demir, milletvekillerinin maaşlarının harcamalarına yetmediğini dile getirdi. Misafir ağırlama, yol masrafları ve özel etkinlikler yüzünden birçok vekilin kredi borcu bulunduğunu ifade etti. “Ankara-İzmit-İstanbul arasında haftada iki üç kez gidip geliyoruz. Düğünler, cemiyetler, takılar, çiçekler derken birçok arkadaşımız bankalara kredi borcu ödüyor.” sözleriyle milletvekillerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürdü.

MİLLİYETÇİ SORUNLARIN GÜNDEMDEN DÜŞMEMESİ GEREKİYOR

Eleştirilerin merkezine yerleşen Demir, maaşının gündeme gelmesini yanlış bulduğunu belirtti ve “Bizim asıl düşünmemiz gereken, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşımızdır.” diye konuştu. Konunun çarpıtıldığını savunan Demir, “Bizi bilinçli şekilde hedef gösterenlerin kim olduğunu biliyorum” diyerek olayın arka planında bir plan olduğuna dikkat çekti. Milletvekili maaşları ve geçim sıkıntısı üzerine tartışmalar bu açıklamaların ardından daha da alevlenirken, kamuoyu Demir’in yorumlarını tartışmaya devam ediyor!