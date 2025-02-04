Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Flaş Özel Okul Açıklaması

DÜZENLEMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl yapılan şikayetler nedeniyle 750 özel okul hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Tekin, NTV’de eğitimle ilgili güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. “Milli Eğitim Akademisi’nin ülke genelinde nasıl bir teşkilat yapısına sahip olacağı” sorusuna yanıt veren Tekin, Akademi’nin uzun zamandır tartışılan bir konu olduğunu belirtti. Ekim ayında Türkiye’de yasalaşan Milli Eğitim Akademisi’nin 1 Ocak itibariyle resmen faaliyete geçtiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ VE FAALİYETLER

Bakan Tekin, Bakanlığa bağlı hizmet içi eğitim merkezlerinin uygun altyapıya sahip olanlarının Akademi’ye dönüştürme sürecini başlattıklarını aktardı. Fakat, “Her ilde kurmaya yönelik kesin bir plan yok. Başlangıçta 30 civarında ilde kurmayı düşünmüştük ancak şu an bu konudaki çalışmalara devam ediyoruz. 1 Eylül itibariyle eğitim faaliyete geçecek” diye belirtti. Akademi’de 14 ay süresince eğitim verileceğini açıklayan Tekin, öğretmen adaylarının çok büyük bir kısmının uygulamalı derslerle süreci geçireceğini vurguladı.

Öğretmen adaylarının istihdamı için KPSS yerine “Akademiye Giriş Sınavı” düzenleneceğini belirten Tekin, “Bu yıl ilki 13 Temmuz’da yapılacak. Sınav sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan sayıda öğretmen adayı alacağız” dedi. Aday öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olmadığını, sadece akademinin belirlediği süreçte görev alacaklarını ifade etti. Derslerin teorik kısmının ardından öğretmen adaylarının bir sınava tabi tutulacağı ve başarılı olanların uygulama eğitimi aşamasına geçecekleri belirtildi.

MÜLAKAT SÜRECİ VE DEĞERLENDİRMELER

Tekin, 2024 KPSS ile son bir kez öğretmen ataması yapılacağını, ardından yeni sistemle atamaların gerçekleştireceğini bildirdi. Eğitim fakülteleri ile Akademi arasındaki farkı açıklarken, “Üniversitelerde akademik eğitim verilirken, Akademi daha uygulamalı bir eğitim verecek” dedi. Başarı gösteren öğretmen adaylarının atanacağını ve ihtiyaç duyulan kadroların hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini dile getirdi.

ÖZEL OKULLARDA ÜCRET DÜZENLEMESİ

Özel okul ücretleri hakkında bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tekin, 12 bin özel okul arasında bazı okullarda kamuoyunu rahatsız eden fiyatların olduğunu ifade etti. Özel okullarda hizmet kalitesine göre fiyatlandırma yapıldığını söyleyen Tekin, denetleme haklarının bulunduğunu söyledi. Yanlış uygulamalara ilişkin şikayetlerin bildirilmesini beklediklerini ve incelemelerin yapılacağını aktardı.

DEPREM SONRASI DERSLİK DURUMU

Bakan Tekin, 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 9 bin 935 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini ve bu okulların ya yıkıldığını ya da yıkılması gerektiğini belirtti. “2025 yılı içerisinde 12 bin 321 dersliğin tamamlanmasını öngörüyoruz” diyen Tekin, 9 Eylül 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken 7 bin 497 derslik inşa edileceğini dile getirdi. Özellikle deprem sonrası okul sayısında önemli bir artış sağlanacağı bilgisini paylaştı.

AZINLIK OKULLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Tekin, Heybeliada Ruhban Okulu hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’deki azınlıkların eğitim haklarının güvence altına alındığını belirten Tekin, bu süreçte gerekli tedbirlerin alındığını ve eğitimlerine devam etmeleri için gerekli adımların atıldığını söyledi. Heybeliada ile ilgili süreçlerin devam ettiğini ve nasıl bir eğitim türü istendiğine dair görüşmelerin sürdüğünü aktardı.