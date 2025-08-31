Milli Eğitim Bakanlığı Açıklama Yaptı

AYAKKABI UYGULAMASININ DURUMU

İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması başlamasına karşın, ayakkabılar için henüz kesin bir karar verilmedi. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına dair söylentilere Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diye belirtti.

TASD’NİN GÖRÜŞLERİ VE RAPORU

Konunun gündeme gelmesine neden olan Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladıkları raporu Milli Eğitim Bakanlığı’na sundular. Dernek, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili rapor sunmasına rağmen, olumlu bir yanıt alamadı.

AYAKKABICI DERNEĞİ’NDEN ÖNERİ

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabılar için öneriler sunarak, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyon çiften 200 milyon çifte yükseldi. Ayrıca, bu pazarın büyümesinde en önemli etkenlerden birinin okullardaki serbest kıyafet uygulaması olduğu ifade ediliyor. Derneğe göre “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı.”

SPOR AYAKKABILARI VE SAĞLIK SORUNLARI

TASD, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı önerisinde bulunsa da, okul dışında bu gençlerin spor ayakkabı giymesini nasıl engelleyeceği belirsiz. Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini savunuyor. “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı bu ayakkabılar, taban düzlüğü, içe ve dışa basma gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor,” diyorlar.

Bakanlık YETKİLİLERİNİN TUTUMU

TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının yokluğunun öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocukları hem de velileri zor durumda bıraktığını savunuyor. İçten, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak,” diyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu öneriye sıcak bakmadığı ve Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok,” dedi.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE RESMİ KAYITLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’i kız. Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda eğitim alan öğrenci sayısı ise 1 milyon 631 bin 192’si özel ve 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.