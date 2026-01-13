Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Değerlendirme Sistemi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilerin okul başarısını yalnızca sayısal verilerle değil, çok boyutlu bir gelişim izlemesiyle değerlendireceği yeni bir sistemi devreye alıyor. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında hazırlanan bu yeni düzenleme, öğrencilerin akademik bilgileriyle birlikte sosyal, duygusal ve kavramsal becerilerini de kayda almayı hedefliyor.

RESMİ TALİMAT GÖNDERİLDİ

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla konuya dair tüm illere resmi talimat gönderildi. Buna göre, okullarda artık geleneksel karnelerin yanı sıra öğrencinin tüm yıl boyunca gösterdiği gelişimi özetleyen ‘gelişim raporları’ da velilere sunulacak.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Yeni sistemin, eğitimin yalnızca okul sınırları içinde kalmamasını ve velilerin çocuklarının gelişim sürecine daha bilinçli bir şekilde katılım göstermelerini sağlamak amacı taşıdığı belirtiliyor.