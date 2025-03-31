Milli Emlak’tan Uygun Fiyatlı Arsa Satışı!

İHALE USULÜ SATIŞLARIN İLGİSİ ARTYOR

İstanbul, Ankara, Konya ve Kütahya gibi birçok ilde düzenlenecek ihale usulü satışlar, özellikle kısıtlı bütçeye sahip vatandaşların dikkatini çekiyor. Bu fırsatlar, bütçesi sınırlı olan bireyler için harika bir seçenek sunuyor.

KONYA SEYDİŞEHİR’DE TARLA SATIŞI

Konya Seydişehir’de Milli Emlak, çok uygun fiyatlarla tarla satışı yapacağını resmen açıkladı. Sadece 25 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan tarla, 91,92 metrekare büyüklüğe sahip. Fırsattan faydalanmak isteyenler için kritik tarih 18 Nisan 2025. İhaleye katılım saati 10.30 olarak belirlenmiş. Bu ihaleye katılmak isteyenler, 6.250 TL teminat bedeli yatırmak zorunda.

KÜTAHYA MERKEZ’DE ARSA FIRSATI

Kütahya’da ise benzer bir fırsat mevcut. Kütahya Merkez’de bulunan 535,21 metrekare büyüklüğündeki arsa, sadece 65 bin TL başlangıç fiyatıyla alıcısını bekliyor. İhale tarihi 9 Nisan 2025 olarak belirlenmiş. İhale saati 10.45’te başlayacak ve katılım için 13 bin TL teminat bedeli gerekli.

DAHA FAZLA UMUT SUNUYOR

Milli Emlak tarafından düzenlenen ihaleler, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı oluyor. 25 bin TL’den başlayan tarla ve 65 bin TL’den başlayan arsa fiyatları, piyasa koşulları düşündüğünde oldukça cazip görünüyor. İhale usulü ile yapılan satışlar, taşınmazların kısa sürede alıcı bulabileceği anlamını taşıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihlerde ihalelere katılıp hayallerindeki arsa veya tarlaya sahip olma şansını yakalamaları mümkün. Ayrıca, Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden diğer illerdeki uygun fiyatlı arsa ve tarla satışlarına ulaşmak da mümkün.