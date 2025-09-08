“Milli Formayı Temsil Eden Yayınlar Liyakatsiz Ellerde.”

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NTV’de güncel konulara dair açıklamalar yaptı ve FIBA’nın Türkiye-İsveç maçını erken saatlerde düzenlemesine tepki gösteren Ergin Ataman’a destek sunarak, “Ben yayıncı kuruluş hakkında konuşmak istemiyorum. Biz hiçbir zaman bir ayrıcalık istediğimizi dile getirmedik. Zaten sporcularımız her mecrada konuşulan, saygı gören oyuncular. Bu anlamda düşünen insanların o kurumlarda olmaması gerektiğine inanan bir insanım ben” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Türkoğlu, milli takımın 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına dair görüşlerini de paylaştı. “Turnuva bizim için şu an istediğimiz şekilde gittiği için mutlu ve gururluyuz” diyen Türkoğlu, ev sahibi Letonya ile oynadıkları ilk maçın önemine vurgu yaptı. Takımın konsantrasyonuna dikkat çeken TBF Başkanı, “Ekip şu ana kadar turnuvaya inanılmaz bir şekilde konsantre olmuş durumda ve gerçekten tüm Türkiye’yi gururlandıracak şekilde performans sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ TAKIM RUHU

Türkoğlu, “Letonya maçında başlayan grafiğimizin Sırbistan maçına kadar katlanarak yükseldiğini söyleyebiliriz” diyerek, sporcuların güveninin her geçen gün arttığını belirtti. Sırbistan maçının zorluğuna dikkat çeken Türkoğlu, “Hatta dünkü İsveç maçının da kolay olmayacağını biliyorlardı. Ama maç içindeki iniş çıkışlara rağmen takım içindeki birliktelik sayesinde maçı hiçbir zaman bırakmadılar” şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncuların gençlerle birleşerek güzel bir sinerji oluşturduğunu belirten TBF Başkanı, takımın oluşturduğu pozitif ortamdan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Türkoğlu, takımın kazananların ve kaybedenlerin belirleneceği aşamada olduğunu vurgulayarak, “Çocuklar da bunun bilincindeler. Bu arkadaşlarımız yeni bir hikaye yaratıyorlar. Biz sadece bu başlattıkları hikayenin yönetici anlamında bir parçasıyız” dedi. Alperen’in müthiş bir performans sergilediğine dikkat çeken Türkoğlu, “İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

MAÇ SAATLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ayrıca, FIBA ile ilişkilerin güçlü olduğuna değinen Türkoğlu, “FIBA ile maç saatleri konusunda görüşmelerimiz olacak” dedi. Türkoğlu, koç Ergin Ataman’ın yönetimindeki pozitif atmosferin takım için önemli bir avantaj olduğunu belirtti. FIBA’nın maç saatleri konusundaki kararları üzerine görüşmeler yapacaklarını söyleyerek, bu konuda iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ne olmuştu? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Takımı, üçüncü maçında Portekiz’i 95-54 yenerken, koç Ergin Ataman’ın yayıncı kuruluşa maçın TRT Spor’dan değil, TRT Spor Yıldız’dan verilmesine yönelik tepkisi dikkat çekti. Ataman, “Bu maçın bu şekilde rahat geçeceğini herhalde hissetiniz ki, maçı TRT Spor’dan TRT Spor Yıldız’a attınız. Ama bu takım finale doğru gidiyor” diyerek, takımın önemini vurguladı.