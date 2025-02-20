Milli Futbolcuya UEFA’dan Büyük Onur

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN İYİ 11 AÇIKLANDI

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçı sonrası en iyi 11’i belirledi. Bu listede dikkat çeken detay, milli futbolcumuzun da yer alması. En iyi 11’de şu isimler bulunuyor:

KALİCİ VE SAVUNMA OYUNCULARI

Kaleci olarak Kasper Schmeichel (Celtic) seçildi. Defans hattında ise, Nuno Mendes (PSG) ve Federico Valverde (Real Madrid) gibi başarılı isimler yer aldı. Bu oyuncular, turnuvadaki gösterdikleri performansla öne çıktılar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI GÖSTERENLER

Bu başarılar, UEFA’nın belirlediği kriterlere göre en iyi performansı sergileyen futbolcuların arasından belirlendi. Bu süreçte milli futbolcumuzun da katkıları dikkat çekiyor.