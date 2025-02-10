Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya’yı Yendi

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını kazanarak grupta 6’da 6 yapmayı başardı. Milliler, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak organize hücumlarla 5. dakikayı 9-3 üstün geçirdi. Savunmada sıkıntı yaşayan rakipleri karşısında boyalı alanda arka arkaya basketler bulan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 23-12 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTA FARK KAPANMA ÇABASI

İkinci periyotta ev sahibi takım, Irimia ve Panait ile bulduğu sayılarla farkı azaltma gayreti içine girdi. A Milli Takım ise rakibine Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan ile karşılık vererek, soyunma odasına 44-29 üstün bir şekilde gitti.