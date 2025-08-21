Milli Savunma Bakanı Güler: PKK Derhal Silah Bırakmalı

BAKAN GÜLER’DEN ŞIRNAK’TA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnaklı STK temsilcileriyle Öğretmenevi’nde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Bakan Güler, “‘Türkiye Yüzyılı’ buluşmaları vesilesiyle güzel Şırnak’ımızı ziyaret etmekten ve yeniden sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca sizlerin şahsında buradan tüm Şırnaklı hemşehrilerime, saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum” dedi. Bakan Güler, Şırnak’ın coğrafi güzellikleri ve insanlarının vefasıyla önemli bir yer olduğunu vurguladı ve terörün yıllarca bu potansiyelin ortaya çıkmasına engel olduğunu belirtti.

ŞIRNAK’TA GÜVENLİK VE KALKINMA

Bakan Güler, “Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk” diyerek, artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir döneme girdiklerini belirtti. Devletin, bölgedeki yatırımları artırmak için çalıştığını dile getirdi. Son yıllarda Şırnak’ın önemli yatırımlar almaya başladığını ve bu durumun şehrin geleceği için umut verici olduğunu ifade etti. Şırnak’ın, enerji üretiminde Türkiye’nin gururu haline geldiğini açıkladı ve “Tarımda ve seracılıkta bölgesel marka” olduğunu vurguladı.

TERÖR LE MÜCADELE VE BİRLİK

Bakan, terörün sonlandırılması için ortak bir mücadelenin verildiğini ve bu mücadelede elde edilen başarıların huzur ortamını pekiştirdiğini ifade etti. “Bugün terör bitme noktasına getirilmişse, örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur” dedi. Devletin ilgili tüm kurumlarının etkin çalıştığını belirten Güler, milli dayanışmanın önemini vurguladı.

GELECEK HEDEFLERİMİZ

Bakan Güler, “Özellikle vurgulamak isterim ki terörün gündemden çıkmasıyla kaynaklarımız artık daha çok şehirlerimizin hizmetinde olacak” ifadelerini kullanarak, Şırnak’ın kalkınmasını sağlamak için çeşitli projelerle destekleneceğini kaydetti. Amacının Şırnak’ı Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca güvenlik, barış ve huzur iklimini korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. “Hep birlikte el ele vererek bu kadim toprakları en güçlü şekilde kalkındıracağız” diyerek, birlik ve kardeşlik ruhuyla hareket etmenin önemini anlattı. Güler, etkin çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.