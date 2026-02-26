Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İftar Sofrasındaki Kahramanlarımıza Vefa Njg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar sofrasında buluştu. “HAVA PİLOT BİNBAŞI İBRAHİM BOLAT’A ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM” Bakan Güler, bu anlamlı etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Bu güzel ve bereketli iftar sofrasında siz değerli ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi ağırlamak, bizler için tarifsiz bir mutluluktur. Teşriflerinizden dolayı onur duyduk, bahtiyar olduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyerek sözlerine başladı. Bakan Güler, bir kaza sonucu hayatını kaybeden Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ailesine başsağlığı dileyerek, “Kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonucunda hadisenin nedeni belirlenecektir” ifadelerini kullandı.

HER BİR ŞEHİDİMİZİN ANISI İÇİN MÜCADELE

Bakan Güler, konuşmasının devamında, “Asil milletimizin en büyük özelliklerinden biri millî ve manevi değerlerine bağlılığıdır. Bu değerleri uğruna canlarını ortaya koyup mücadele ederek şehitlik ve gaziliği en büyük şeref nişanesi görmektedirler” diye belirtti. Bakan Güler, şair Arif Nihat Asya’nın dizelerinden alıntı yaparak, “Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor” diyerek aziz şehitlerin ve gazilerin, milli ve manevi değerleri korumak uğruna gösterdikleri cesareti vurguladı.

BAYRAĞIMIZIN HUZURU SİZLERLE

Güler, “Bugün 86 milyon olarak vatanımızda özgürce yaşıyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bunu da aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize borçluyuz” şeklinde konuştu. Bu nedenle şehitlerin ve gazilerin yazdığı kahramanlık destanlarının unutulmayacağını belirten Bakan Güler, “Siz kıymetli ailelerin yaşadığı acıların bedeli hiçbir şeyle ölçülemez. Bu vatan için büyük fedakarlıklar gösterdiniz” dedi.

ACILARINIZI PAYLAŞMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ

Bakan Güler, şehit ailelerinin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayarak, “Sizler Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi mimarlarının biricik emanetisiniz. Siz kıymetli ailelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı. Devletin, ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmek için çeşitli programlar yürüttüğüne de dikkat çeken Güler, “Acınızı paylaşmak, gözyaşlarınızı dindirmek, sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

Bakan Güler, “Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini başlatmıştır” diyerek, bu sürecin, milletin güvenliğini artırmak ve huzuru sağlamak açısından kritik olduğunu dile getirdi. Güler, “Atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına leke düşürmeyecek” dedi ve birlik beraberliğin sağlanması için tüm gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.

ULUSLARARASI ALANDAKİ DURUMUMUZ GÜÇLENİYOR

Güler, “Yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, ülkemizin stratejik yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir” diyerek, terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü koruyabilen ülkelerin zorlu dönemlerde vatandaşlarına umut verebileceğini vurguladı.

ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Ülkemizin hak ve menfaatlerini her koşulda kararlılıkla koruyacak, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmeye devam edileceğini vurguladı.

TATBİKATTAKİ ROLÜMÜZ GÜÇLENİYOR

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO’nun en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’ya katılımını hatırlatarak, “Bugün, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülkeyiz” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ile ülkenin uluslararası arenada temsil gücünün arttığını belirten Bakan Güler, “Motivasyon ve inancımız bir o kadar kuvvetlidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.