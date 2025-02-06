MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan Gazze Açıklaması: “Karşıyız”

ABD’NİN GAZZE AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Gazze ile ilgili ifadelerine karşı çıkarak, “Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız.” açıklamasında bulundu. MSB kaynakları, “Teğmenlerin, ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Kış Tatbikatı-2025 HAZIRLIKLARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının durumuna dair açıklamalarında, tatbikatlara da vurgu yaptı. Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars’ta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Kış Tatbikatı-2025’in 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında muharebe imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Aktürk, “Bu tatbikatla birleşik ve müşterek harekatın icrası, ateş ve manevranın senkronizasyonu ile kış şartlarında arazide eğitim seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

TATBİKATTA KULLANILAN SİLAHLAR

Tatbikatta ilk defa kullanılacak olan sistemler arasında NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve çeşitli insansız hava araçları yer alıyor. Kars’taki tatbikata, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın da dahil olduğu yaklaşık 12 bin personel ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel katılıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARILAR

Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen Irak ve Suriye operasyonlarını başarıyla sürdürdüklerini belirtti. 1 Ocak’tan bu yana 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aktürk, “Son bir hafta içerisinde yakalanan 59 kişinin 4’ü terör örgütü mensubudur.” bilgisi verdi.

HUDUT GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Hudut güvenliği konusuna da değinen Aktürk, Cumhuriyet tarihi boyunca en yoğun tedbirlerin alındığını, 4’ü terörist olmak üzere son bir haftada 59 kişinin yakalandığını söyledi. “Yasa dışı geçişlerde yakalananların sayısı 474. Bu yıl içinde engellenen kişi sayısı ise 6 bin 382’dir.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN HUKUK İHLALLERİ

TSK’nın birçok uluslararası alanda görev yaptığını belirten Aktürk, “İsrail’in, Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yönelik faaliyetlerini yasaklama kararı, uluslararası hukukun ihlali ve ateşkese gölge düşüren bir durumdur.” dedi. Bu bağlamda, “Filistin halkının Gazze’den sürülmesine tamamen karşıyız.” dedi ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ SOMUT ADIMLAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, NATO Genel Sekreteri ile önemli konuları görüştüğünü hatırlatan Aktürk, “Bakan Güler’in Kanada Büyükelçisi’ni kabulü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile olan görüşmeleri, savunma sanayisine yönelik işbirliği protokollerinin imzalanmasıyla sonuçlandı.” bilgisi verdi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ ÜRÜNLER

Tuğamiral Aktürk, TSK’nın savunma sanayi alanındaki gelişmelerini aktardı. “Yerli Motorlu Kirpi-2 ve 5 tonluk taktik tekerlekli aracın envantere alınmasının yanı sıra, TSK’nın modern ve güçlü yapısı, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda her geçen gün güçlenmektedir.” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin savunma ve güvenliği için gereken tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.