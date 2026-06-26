Orkun Kökçü’nün Babasından Sert Eleştiri İddiası

Spor
Futbol maçında sevinçle işaret eden oyuncular
Milli Takım kampında yaşanan olaylar sonrası ailelerin turnuva kamplarına katılımının kısıtlanacağı iddia ediliyor.
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Milli Takım kampında yaşandığı öne sürülen bir olay, ailelerin turnuva kamplarına katılımına yönelik yeni bir kararı beraberinde getirdi. Gazeteci Haluk Yürekli, Orkun Kökçü’nün babasının otel lobisindeki sert çıkışının bu kararda etkili olduğunu iddia etti. Yürekli’nin aktardığına göre, Orkun Kökçü’nün babası teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu yüksek sesle eleştirdi.

OTEL LOBİSİNDE YÜKSEK SESLE ELEŞTİRİ

İddiaya göre Orkun Kökçü’nün babası, kamp yapılan otelin lobisinde sert ifadeler kullandı. Yaşananların otelde bulunan birçok kişinin duyabileceği şekilde gerçekleştiği ileri sürüldü.

AİLELERİN KAMPA KATILIMI KALDIRILDI

Haluk Yürekli, bu olayın ardından yeni bir uygulamaya geçileceğini de öne sürdü. İddiaya göre futbolcuların ailelerinin turnuva ve kamp organizasyonlarına dahil edilmemesi yönünde karar alındı. Yürekli, “Artık aileler Milli takım kamplarına getirilmeyecek” ifadelerini kullandı.

TAKIM İÇİ İLİŞKİLER İDDİAYI TETİKLEDİ

Yürekli, Orkun Kökçü’nün babasının çıkışının arkasında takım içindeki ilişkiler olduğunu öne sürdü. Gazeteci, babanın Hakan Çalhanoğlu’nun Orkun Kökçü ile oynamak istemediğine inandığını da iddia etti.

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