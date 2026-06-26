Milli Takım’da Dejavu: Yine Erken Gol Yedik

Spor
Futbol maçında kaleye atılan bir serbest vuruş anı
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında erken yediği golle yine savunma sorunlarını gözler önüne serdi.
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2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile formalite icabı karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, futbolseverlere bir kez daha aynı kabusu yaşattı. Turnuva boyunca eleştirilen takım savunması ve odaklanma sorunu, ABD karşısında da kendini gösterdi. Oyuncular sahaya ruhen çıkamadı.

ERKEN GOL YEME SORUNU SÜRÜYOR

Paraguay maçında 2. dakikada gol yiyen takım, aynı hatayı ABD’ye karşı da yaptı. ABD maçında henüz 3. dakikada kornerden gol yediler. Auston Trusty’nin attığı golle ABD 1-0 öne geçti.

MONTELLA'NIN PLANI İLK DAKİKADA ÇÖKTÜ

Maça 1-0 geride başlamak oyun planını bozuyor. İki maçta da ilk 3 dakikada gol yediler. Bu goller takımın hazırlıksızlığını gösteriyor. Saha içinde lider eksikliği ve duran top savunması yetersiz. Türkiye skor avantajını rakibe veriyor.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN SESSİZ TEPKİ

Orkun Kökçü ABD maçı sonrası çarpıcı sözler söyledi. “Çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil” dedi.

ARDA GÜLER ÖDÜLÜ KAZANDI

Arda Güler ABD maçı sonrası ödülünü aldı.

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