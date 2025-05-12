Milot Rashica Beşiktaş’tan Ayrıldı

BEŞİKTAŞ’TA MİLOT RASHİCA ŞAŞKINKLIK YARATIYOR

Yeni sezona yönelik hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta, Milot Rashica ile ilgili gelen haberler dikkat çekiyor. Süper Lig’de kapsamlı bir kadro revizyonu planlayan Beşiktaş, gelecek sezon için çeşitli değişiklikler yapmayı düşünüyor.

RASHİCA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Milot Rashica, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in önümüzdeki sezonki planları içinde yer almıyor. Solskjaer’in Rashica’yı gözden çıkardığı ve yeni kadroda düşünmediği öne sürülüyor. Ayrıca, Rashica için Süper Lig’den süpriz bir takımın ciddi şekilde ısrarcı olduğu bildiriliyor.