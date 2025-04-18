Milyoner Sayısı 2 Ayda 115 Bin Arttı

MİLYONER SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2025 Şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de 1 milyon TL ve üzeri mevduatı bulunan yerleşik kişilerin sayısı 2 milyon 123 bin 799’a ulaştı. 2024 Aralık sonundaki 2 milyon 7 bin 928 olan mudi sayısı, sadece iki ayda 115 bin 871 kişi artarak önemli bir yükseliş gösterdi. Bu artış, yüksek enflasyon ve finansal sistemdeki büyümenin bir etkisi olarak değerlendiriliyor.

MEVDUAT VE ORTALAMA SERVET

Milyoner mudilerin toplam mevduatı, 2024 Aralık’taki 14 trilyon 786 milyar 648 milyon TL seviyesinden 708 milyar 125 milyon TL artarak 15 trilyon 494 milyar 773 milyon TL’ye yükseldi. Bu durum, mudi başına düşen ortalama mevduatı 7 milyon 295 bin 800 TL olarak belirliyor. Bu rakam, servet birikiminin belli bir kesimde yoğunlaştığını ve gelir dağılımındaki eşitsizlik tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

YURT İÇİNDE MEVDUAT DAĞILIMI

Yurt içinde yerleşik milyoner mudilerin toplam mevduatı 14 trilyon 356 milyar 744 milyon TL’ye ulaştı. Bu mevduatın dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Yerel para cinsi olarak 9 trilyon 764 milyar 676 milyon TL, döviz tevdiat hesabı 3 trilyon 721 milyar 832 milyon TL ve kıymetli maden depo hesapları ise 870 milyar 235 milyon TL olarak kaydedildi. Yurt içi yerleşik mudiler için kişi başına ortalama mevduat 7 milyon 402 bin 700 TL olarak belirlendi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MUDİLERİN DURUMU

Yurt dışında yerleşik milyoner mudilerin sayısı da 2024 Aralık dönemindeki 178 bin 994’ten 2025 Şubat’ta 184 bin 400’e çıkarak 5 bin 406 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı 23 milyar 704 milyon TL’lik artışla 1 trilyon 138 milyar 29 milyon TL’ye ulaştı. Mevduat dağılımı; yerel para 404 milyar 547 milyon TL, yabancı para 699 milyar 75 milyon TL ve kıymetli maden depo hesapları 34 milyar 407 milyon TL şeklinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik mudiler için ortalama mevduat 6 milyon 171 bin 500 TL olarak hesaplandı. Yabancı para mevduatındaki yüksek oran, yurt dışı mudilerin dövize olan güvenini gösteriyor. BDDK verileri, Türkiye’deki milyoner sayısındaki hızlı artışın yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansal sistemdeki büyümeden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Ancak, 1 milyon TL’nin satın alma gücünün, pandemi öncesine oranla önemli ölçüde azaldığı vurgulanıyor.